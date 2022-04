Torino, Cairo: "Belotti potrebbe aver già firmato per altri, Bremer piace anche all'estero"

PARLA CAIRO

Il presidente granata sul futuro del capitano e del difensore brasiliano, nel mirino di tanti club

"Belotti va a scadenza, potrebbe aver già firmato con qualcuno". Così il presidente del Torino Urbano Cairo sul futuro del capitano granata. "Dall'1 febbraio era libero di firmare con qualcun altro, teoricamente potrebbe anche averlo fatto. Deluso? No, di questo tema ormai non parlo più", ha aggiunto il numero uno del Toro all'uscita dall'Assemblea di Lega Serie A. Uscito dal radar del Milan, che lo ha inseguito a lungo, ora il Gallo piace a Napoli (vice Osimhen) e Roma (già trattato in estate) ma anche ad Atalanta e Fiorentina (se non riscatterà Piatek). Getty Images

Cairo ha poi parlato di Bremer, protagonista di una grande stagione e per questo oggetto di grande attenzione da parte di tanti club, in Italia - Inter su tutte ma anche Milan - ma non solo: "Bremer? C'e' molto interesse, anche all'estero. Però vediamo, aspettiamo e finiamo bene il campionato, mancano sette partite che non sono poche", ha aggiunto.