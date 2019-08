Prima della sfida di Europa League (terzo turno preliminare) contro i bielorussi dello Shakhtyor Soligorsk, Urbano Cairo ha parlato anche di mercato. "Belotti? C'è sempre la clausola di 100 milioni di euro. Ce lo teniamo stretto, importantissimo per noi, grande capitano e leader", le parole del presidente granata a Sky. Sulla trattativa per Simone Verdi: "Per ora conta andare avanti nel nostro cammino, ho detto almeno 11 no in sede di mercato, ci avrebbero smantellato mezza squadra. Il giocatore nuovo, comunque, non giocherebbe subito titolare",