Intervistato da Repubblica, Sandro Tonali è tornato all'estate del 2020, quella del suo passaggio al Milan dal Brescia nonostante la corte spietata dell'Inter: "Ogni giorno se ne parlava, sentivo il mio procuratore e i dubbi erano grandi - ha raccontato il centrocampista del Newcastle. Ma non ho mai accettato la destinazione: non perché non sia una squadra forte, ma non mi reputavo felice al 100%".