Tonali, l'Inter piazza l'allungo con 32 milioni. Il Milan non molla

MANOVRE

di

Massimo Veronelli

E' derby milanese per Sandro Tonali. Nella volata per accaparrarsi uno dei talenti più preziosi del calcio italiano l'Inter di Suning piazza l'allungo. 32 milioni più due di bonus l'ultima offerta del club nerazzurro a Cellino, ma attenzione alle possibili contromosse del Milan. Tonali, non è un segreto, è uno degli obbiettivi di Paolo Maldini, così buona parte del budget di 100 milioni che Elliott è pronto a stanziare per il mercato estivo potrebbero essere investiti proprio sul centrocampista lodigiano.



Szoboslai, valutato 30 milioni ma pupillo di Rangnick, non rientra più nelle mire rossonere, per la fascia destra il nome nuovo è Emerson Royal, in prestito dal Barcellona al Betis, operazione in stile Theo Hernandez.

Tonali al momento fuori invece dai radar della Juventus, che oltre a Jorginho per la mediana sta seguendo con sempre maggiore interesse la pista Manuel Locatelli.

Trattativa che si annuncia difficile perché il Sassuolo non ha necessità nè intenzione di privarsi dei suoi gioielli.

E complicato per Paratici sarà pure arrivare per l'attacco a Duvan Zapata, nonostante gli ottimi rapporti con l'Atalanta, l'alternativa per il post Pipita è Milik.