"Non voglio certo essere di passaggio, voglio rimanere tanti anni e fare bene. Però penso soprattutto al quotidiano, provo a fare le cose giuste solo per il meglio della squadra. Qualunque cosa arriverà sarò contento". Così Thiago Motta, tecnico della Juventus, sul suo futuro in bianconero alla vigilia della sfida casalinga contro il Torino.