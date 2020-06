Tesoretto Chelsea: otto cessioni. C'è anche Jorginho e la Juve spera

Ziyech è già stato preso. E' molto vicino anche l'affare Werner. In più Lampard vuole Chilwell, esterno sinistro del Leicester e Havertz, il giovane trequartista tedesco del Bayer Leverkusen. Il Chelsea sembra tornato ai bei tempi ma per un mercato faraonico di questo tipo bisogna fare cassa. Il tesoretto sarebbe garantito, secondo il "Daily Mail" dalla partenza di ben 8 giocatori, Tra loro ci sarebbe anche Jorginho, uno dei pochi ad avere un valore elevato (intorno ai 50 milioni). La Juve è sempre in agguato e continua a provarci inserendo Douglas Costa nella trattativa anche se i blues, in questo momento, preferiscono i soldi alle contropartite.