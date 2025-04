Szczesny: "Rinnovo? Non ci penso. Giocavo a golf, poi ha chiamato il Barcellona..."

"Stavo giocando a golf con mio figlio. Prima di quel momento, avevo già ricevuto alcune chiamate, ma ora sto giocando in una delle migliori squadre in Europa. Sono venuto qui per sostituire Ter Stegen, ma voglio giocare in questa competizione e, qualunque cosa accada, rispetterò la decisione. Se Flick deciderà di far giocare lui, lo rispetterò. Io e lui abbiamo un buon rapporto". Così Wojciech Szczesny in conferenza stampa alla vigilia della sfida col Dortmund: "Rinnovo? Non è qualcosa a cui penso molto. Il mio contratto scade a fine stagione e mi concentrerò sulle partite. Non sprecherò energie su questioni future o trattative contrattuali. Sono concentrato sulla partita di domani, sul dare il massimo".