Super proposta a Balotelli dall'Egitto: Mario sta valutando l'offerta del Pyramids

LA TRATTATIVA

Le ultime notizie che riguardavano Mario Balotelli (escludendo la comparsata con relative polemiche al Grande Fratello) avevano a che fare con i suoi allenamenti con il Darfo Boario, la squadra di serie D che gli permette di restare in forma dopo la fine del suo rapporto con il Brescia. Ora dalla Spagna filtra la proposta che una ricca società egiziana di proprietà saudita, il Pyramids, gli avrebbe fatto per spiccare il salto verso i vertici del calcio africano.

Resta da capire quanto SuperMario abbia voglia di cimentarsi in un campionato non di primo piano, visto che, nonostante sia da più di un decennio nel giro del calcio che conta, ha comunque "solo" 30 anni. Le proposte che ha ricevuto finora (dagli Stati Uniti e dal Brasile) non lo hanno convinto. Complicato pensare che l'Egitto possa rappresentare una soluzione più appetibile. Molto dipenderà dall'offerta del Pyramids, che di certo non ha grossi limiti economici.

Nella prima divisione da soli 4 anni, il club punta a competere con le big del campionato locale, lo Zamalek e l'Al Ahly. Per farlo ha chiamato un tecnico esperto come il "Vasco" Arruabarrena, ex allenatore del Boca Juniors, e giocatori di discreto livello come il peruviano Benavente e il brasiliano Keno. Il suo giocatore più rappresentativo è Ramadan Sobhi, ex Stoke City. L'ingaggio di Balotelli sarebbe la classica ciliegina sulla torta.