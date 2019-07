Da Gareth Bale a Ivan Santini. Saltato definitivamente il gallese, lo Jiangsu Suning ha cambiato rotta e in poche ore ha chiuso un'altra trattativa: a trasferirsi in Cina sarà dunque il 30enne attaccante croato dell'Anderlecht che nell'ultima stagione ha segnato 16 gol in 39 partite.