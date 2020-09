Suarez vuole la buonuscita, il Barça non ci sente: si complica la pista Juve 

LA TRATTATIVA

L'accordo con la Juve (tre anni di contratto a 10 milioni netti) c'è già. Il problema resta quello con il Barcellona. Suarez ha ancora una stagione con i catalani prima di considerarsi libero e vorrebbe i soldi che gli spettano da contratto, dopo che Koeman gli ha comunicato di cercarsi un'altra squadra. Più una questione di principio, visto che la Juve è disposta a spendere una cifra elevata per un giocatore di 33 anni proprio per compensare, in parte, quello che perderebbe rinunciando all'anno in più.

Secondo "As" questo aspetto della vicenda complica un passaggio che sembrava certo. L'altro problema è quello del passaporto. Suarez, che se ha sposato un'italiana, non è un giocatore comunitario e la Juve non può tesserarlo fino a quando non abbia conseguito la cittadinanza italiana. Per farlo deve sostenere un esame nella nostra lingua. Poi potrà avere il passaporto. Tutte operazioni che, comunque, richiedono almeno un mese. E Pirlo ha fretta di conoscere al più presto la rosa a disposizione. Ecco perché la Juve si sta muovendo su più fronti. Senza trascurare la pista Dzeko, si sono riaperte quelle che portano a Morata e a Cavani (dopo il nuovo sondaggio bianconero con l'entourage del giocatore).