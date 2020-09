Suarez, no all'Inter Miami: rifiutata una mega offerta dagli Usa

IL PISTOLERO

Il futuro di Luis Suarez è ancora tutto da definire. Al momento non è ancora chiaro se il "Pistolero" resterà a Barcellona, ma di sicuro l'attaccante blaugrana vuole rimanere nel "calcio che conta". Stando a ESPN, infatti, l'uruguaiano ha rifiutato un'offerta faraonica dell'Inter Miami. Cifre alla mano, Suarez avrebbe detto no a un quadriennale da 8 milioni a stagione, ingaggio che che l'avrebbe reso il giocatore più pagato nella storia dell'MLS.

Pur lasciando aperta la porta a un futuro a stelle e strisce, nel dettaglio il bomber del Barça ha preferito continuare a mostrare le sue qualità ancora per qualche stagione in Europa prima di iniziare una nuova avventura negli Stati Uniti. Scelta importante vista la portata della mega offerta arrivata dal club che ha appena ingaggiato Higuain e la situazione scomoda a Barcellona, dove Ronald Koeman non l'ha ancora convocato per la terza ed ultima amichevole precampionato.

Per ora, del resto, il futuro immediato di Suarez non ha ancora preso una direzione precisa. Dopo l'esame di italiano a Perugia, l'attaccante ora può giocarsi la carta del passaporto comunitario per trovare una nuova sistemazione, ma ancora non è chiaro se le voci di mercato che lo davano vicinissimo allaverranno concretizzate. Al momento, infatti, i bianconeri sembrano più concentrati sull'operazionee non è detto che alla Continassa poi puntino ancora forte sul "Pistolero".