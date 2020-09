Suarez, addio Barcellona: è dell'Atletico Madrid

L'Atletico Madrid ha annunciato la firma del contratto con l'attaccante del Barcellona, Luis Suarez, L'uruguaiano, finito nel mirino della Juve e al centro del caso passaporto in Italia, continuerà a giocare nella Liga. Il club catalano ha rivelato che i Colchoneros hanno accettato di pagare sei milioni di euro per avere Suarez, che ha lasciato il suo ultimo allenamento in lacrime. A fine agosto gli era stato comunicato che non rientrava più nei piani del nuovo allenatore Ronald Koeman.