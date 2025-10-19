Logo SportMediaset

Mercato

Spezia: esonerato D'Angelo, arriva Guido Pagliuca

19 Ott 2025 - 20:38

Lo Spezia ha deciso di separarsi da Luca D'Angelo, il tecnico che in due stagioni ha salvato gli aquilotti dalla retrocessione e poi lo ha portato a un passo dalla serie A. Dopo un inizio di campionato catastrofico - 3 punti in otto giornate e nessuna vittoria - Il summit decisivo è avvenuto quest'oggi in sede alla presenza della dirigenza statunitense, il proprietario Thom Roberts e il presidente Charlie Stillitano, e di quella italiana, l'ad Andrea Gazzoli e il ds Stefano Melissano. Lunedì mattina l'esonero sarà ufficializzato, così come il nome del suo sostituto. Si tratta di Guido Pagliuca, esonerato a sua volta meno di una settimana fa dall'Empoli. Il 49enne tecnico nativo di Cecina si sta liberando dal vincolo con i toscani e firmerà un contratto fino a giugno 2026 con opzione per un'altra stagione in caso di salvezza. E' stato in ballottaggio fino all'ultimo con Pierpaolo Bisoli, tecnico di grande affidabilità ed esperienza in serie B. Due settimane fa sondato anche Roberto D'Aversa, prima che il club desse un'ultima chance a D'Angelo che peraltro rimane sotto contratto fino al 2027. Nei prossimi giorni il proprietario Roberts tornerà negli Usa. 

