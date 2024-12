Spagna, Real Valladolid esonera Paulo Pezzolano

La sconfitta per 0-5 patita con l'Atletico Madrid è costata cara a Paulo Pezzolano che è stato esonerato dal Real Valladolid. A spiegarlo è stato il club spagnolo con un comunicato: "Pezzolano non sarà più l'allenatore del Real Valladolid. Le strade del Real Valladolid e Paulo Pezzolano si separano. L'allenatore uruguaiano non continuerà a Pucela dopo 70 partite ufficiali in tre stagioni, in cui ha ottenuto una promozione.2Il Club ringrazia Pezzolano per le sue prestazioni da biancovioleta e gli augura le migliori fortune per la sua nuova fase personale e professionale"