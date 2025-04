Southampton, ufficiale l'addio di Juric: "La squadra non è progredita come speravamo"

"Abbiamo raggiunto un accordo con Ivan Juric per porre fine al suo rapporto on il club". Così il Southampton in una nota ufficiializza l'addio di Ivan Juric. L'ex tecnico della Roma è arrivato al Southampton "in un momento difficile e gli è stato affidato il compito di provare a migliorare una squadra in una situazione difficile. Sfortunatamente, non abbiamo visto le prestazioni progredire come speravamo, ma vorremmo ringraziare Ivan e il suo staff per la loro onestà e il duro lavoro per cercare di tenerci in alto. Con la retrocessione in Championship ora confermata, crediamo sia importante dare ai tifosi, ai giocatori e allo staff un po' di chiarezza sul futuro mentre ci dirigiamo verso un'estate molto importante", si legge in una nota sel club. "Nel frattempo, Simon Rusk ha accettato di prendere in carico la squadra come allenatore ad interim per le restanti sette partite di questa stagione e sarà assistito da Adam Lallana", ha aggiunto.