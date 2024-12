Ivan Juric riparte dal Southampton. Ufficiale il suo ritorno in panchina dopo l'esonero dalla Roma. Contratto con il club inglese fino a giugno 206 con opzione per altri due anni. "Sono molto contento. Penso che sia una sfida davvero grande, ma sono molto ottimista - ha detto Juric - È importante entrare subito in sintonia con i tifosi. Voglio una squadra aggressiva".