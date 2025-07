Sorpresa Pubill: né Milan né Wolves, lo spagnolo va all'Atletico

Non era destino. Dopo aver sfiorato l'Atalanta un anno fa e il Milan in questa sessione di mercato, Marc Pubill non giocherà in Italia: il terzino destro dell'Almeria finisce all'Atletico di Madrid che con un vero e proprio blitz è riuscito a vincere la concorrenza dei rossoneri e, soprattutto, del Wolverhampton. Pubill firma un contratto di 5 anni con i Colchoneros. A separare il classe 2003 dal Metropolitano ci sono soltanto le visite mediche. Un passaggio che potrebbe sembrare scontato ma in realtà non lo è: Pubill soltanto 12 mesi ha visto sfumare il suo passaggio alla Dea dopo non aver superato i test medici. Anche il Milan prima di decidere se affondare o meno sullo spagnolo aveva chiesto di poter eseguire accertamenti che, da quanto filtra, non avrebbero evidenziato particolari problemi.