Dopo la vittoria contro l'Inter, il tecnico del Manchester United Ole Gunnar Solskjaer ha parlato delle condizioni di Lukaku che non ha giocato le tre amichevoli del tour estivo: "Se sei un giocatore e non riesci ad allenarti per una settimana è normale essere nervosi e Romelu ha perso tre partite ora, sarà preoccupato. Sta lavorando per tornare in campo e vediamo quanto tempo ci vuole. Non vediamo l'ora che arrivi il match in Cina contro il Tottenham e vediamo chi sarà disponibile per questo. Lui è uno dei più forti in circolazione ma abbiamo fatto bene anche senza".