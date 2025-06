Napoli, pressing per Milinkovic-Savic: il Toro apre alla cessione

Il Napoli insiste per Vanja Milinkovic-Savic. Il portiere serbo del Torino è l'obiettivo di Giovanni Manna per regalare ad Antonio Conte un'alternativa di qualità ad Alex Meret tra i pali. L'obiettivo degli azzurri è quello di costruire una rosa con due elementi competitivi per reparto e Milinkovic-Savic ha già dato il via libera al trasferimento. Il serbo, reduce da due grandi stagioni a difesa della porta del Toro, è pronto a giocarsi le sue chance a Napoli con l'ambizione di prendersi anche il posto da titolare. Il Torino ha aperto alla sua cessione, nel contratto di Milinkovic-Savic è presente una clausola da 20 milioni di euro valida per l'estero. Il Manchester United ha chiesto informazioni all'entourage del serbo, ma il Napoli vuole anticipare i Red Devils e sfruttare i buoni rapporti con il Toro come dimostra l'operazione Buongiorno dello scorso anno. Nell'affare Milinkovic-Savic potrebbe entrare anche il cartellino di Cyril Ngonge, esterno allenato da Marco Baroni a Verona e in uscita dal Napoli.