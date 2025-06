Sfida Real-Psg su Mastantuono: emissari spagnoli in Argentina

Tutti pazzi per Franco Mastantuono. Per il nuovo gioiello del calcio argentino è già partita una sfida di mercato tra big europpe: si dice che Real Madrid e Psg siano pronte a pagare la clausola rescissoria da 45 milioni per liberare il classe 2007 dal River Plate. La partita dunque non si giocherà sul campo dell'offerta agli argentini, ma del progetto che i due club presenteranno al ragazzo. In tal senso, secondo quanto riporta Matteo Moretto, alcuni emissari dei Blancos starebbero volando verso Buenos Aires per strappare l'accordo con Mastantuono e bruciare la concorrenza del Psg. I francesi erano più avanti nella trattativa, ma il 18enne ha voluto bloccare tutto per ascoltare la proposta del Madrid. Per questo sembra che gli spagnoli siano davanti nelle preferenze del calciatore.