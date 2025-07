Il Milan sta ancora cercando un rinforzo per gli esterni e, sfumata la pista Pubill passato all'Atletico Madrid, il nome caldo resta quello di Guela Doué dello Strasburgo. La richiesta del club francese, che ha la stessa proprietà del Chelsea, è intorno ai 30 milioni di euro, ma la società rossonera - che ha già incassato un no in questa sessione di mercato - è pronta ad alzare la proposta fino a 23 milioni di euro.