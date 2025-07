Giacomo Raspadori sembrava non rientrare nei piani di Antonio Conte, tuttavia l'attaccante del Napoli appare più vicino alla permanenza. I partenopei chiedono 30 milioni di euro per la cessione, una cifra importante che rende difficile trovare acquirenti come riportato da Il Corriere dello Sport, motivo per cui potrebbe non lasciare la squadra azzurra.