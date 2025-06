Sesko all'Arsenal? L'agente: "Via dal Lipsia solo per un progetto speciale"

Nel giro degli attaccanti che infiammerà il mercato estivo c'è sicuramente anche Benjamin Šeško. Il classe 2003 è finito nel mirino dell'Arsenal che sta considerando il suo profilo e quello di Viktor Gyokeres per rinforzare il reparto offensivo. E proprio di questo ipotetico testa a testa ha parlato Elvis Bašanović, agente dello sloveno: "Šeško o Gyökeres all'Arsenal? Benjamin non è in competizione con nessuno. Abbiamo un piano chiaro per il futuro e tutte le speculazioni dei media non ci riguardano. Sesko non è solo un attaccante, è un attaccante speciale: lasceremo il Lipsia solo quando riconosceremo un club speciale e un progetto speciale con un allenatore speciale. Noi rispettiamo l'RB Lipsia e sono convinto al 100% che il club rispetterà la nostra decisione di fare il prossimo passo se e quando decideremo di farlo. Non ricatteremo mai il Lipsia, perché credo che nel mondo del calcio ci debba essere più rispetto".