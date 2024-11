SERIE D, L'AQUILA: DE FEUDIS NUOVO ALLENATORE

L'Aquila 1927 comunica di aver affidato la conduzione della prima squadra a Michele De Feudis che domani dirigerà il primo allenamento. De Feudis, classe 1971, ha avuto una carriera importante da calciatore tra Serie B e Serie C, è stato per quattro stagioni vice-allenatore della Valle del Giovenco, contribuendo al doppio salto dalla Serie D alla Lega Pro 1ª Divisione. Tra le altre esperienze di rilievo, ha guidato la Berretti Nazionale del Giulianova e gli Allievi Nazionali di Siena e Pescara ed è stato vice allenatore del Teramo in Lega Pro. Il suo è un ritorno all'Aquila, dove aveva lavorato in passato come vice allenatore e, per un breve periodo, anche come responsabile della prima squadra. De Feudis prende il posto di Giovanni Pagliari che si era dimesso domenica scorsa dopo la sconfitta casalinga con il Fossombrone.