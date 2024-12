Serie C, il Campobasso ufficializza il nuovo ds: arriva Mignemi

Davide Mignemi è il nuovo Direttore sportivo del Campobasso, compagine che milita nel girone B della serie C. A ufficializzare l'ingaggio è stata la società rossoblu. Prende il posto di Sergio Filipponi, esonerato domenica scorsa al termine della gara interna contro l'Arezzo persa dai molisani 0-1. Mignemi ha iniziato la sua carriera dirigenziale alla Sicula Leonzio di Lentini (Siracusa) dove ha contribuito al doppio salto di categoria, portando la squadra dalla serie D alla C. Successivamente ha lavorato per il Gubbio in serie C, dove ha trascorso tre stagioni con piazzamenti nella parte alta della classifica e qualificazioni ai playoff promozione. "Sono felicissimo di iniziare questa avventura con il Campobasso FC - le sue parole - un club che ha un progetto ambizioso al quale sono entusiasta di aderire. Dobbiamo metterci subito al lavoro, ma partiamo con una grande garanzia: il Campobasso è sostenuto da una Società solida, con cui ho avuto modo di relazionarmi in queste ore, dotata di un'ottima struttura e di tutte le componenti necessarie, capaci di lavorare con grande professionalità. Inoltre - ha aggiunto - c'è un mister (Piero Braglia ndr) che rappresenta una garanzia e una buona squadra. Insomma, ci sono tutte le condizioni per partire bene e fare un ottimo lavoro. L'unico modo che conosco è quello di impegnarmi con dedizione, e sono convinto che, anche con il supporto della piazza, riusciremo a fare grandi cose".