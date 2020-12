Serie B, il Monza vicino al colpo Balotelli: lunedì visite e firma

SERIE B

Mario Balotelli è pronto a tornare in campo. L'attaccante, svincolato da mesi dopo l'esperienza al Brescia, ha trovato l'accordo con il Monza e riparte dunque dalla Serie B. Lunedì dovrebbe già svolgere le visite mediche per poi mettere la firma su un contratto che lo legherà al club brianzolo fino al 30 giugno 2021. Dopo Kevin-Prince Boateng, dunque, Berlusconi e Galliani stanno per piazzare un altro colpo amarcord: i due disputarono insieme al Milan gli ultimi sei mesi della stagione 2015/16. Getty Images

Dopo il burrascoso addio alle Rondinelle, Balo si era allenato con il Franciacorta, club di Serie D, mentre il suo agente, Mino Raiola, sondava il terreno con diverse squadre. Nelle scorse settimane sembrava vicino un accordo con i brasiliani del Vasco Da Gama, ma l'attaccante classe 1990 ha preferito attendere una chiamata dall'Europa che, alla fine, è arrivata. L'idea ha cominciato a girare nella mente di Galliani nei giorni scorsi e si è concretizzata nelle ultime ore. Una volta ufficializzato l'accordo, Supermario diventerà la carta in più per il Monza (attualmente ottavo in classifica) per tentare l'assalto immediato alla Serie A.