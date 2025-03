Colpo di scena in casa Cosenza. Il presidente Guarascio, dopo la pesante sconfitta interna di ieri contro il Pisa, ha deciso di richiamare in panchina Carlo Alvini. Quest'ultimo era stato sollevato dall'incarico appena quattro giornate fa per fare spazio alla coppia Tortelli-Belmonte. I calabresi sono ultimi in classifica con appena 25 punti.