Serie A, le porte sono girevoli: da Maignan a Carnesecchi, 7 club alle prese col nodo portiere

La porta è girevole... tra chi va, chi viene e almeno sette club di Serie A alle prese con il nodo portiere. A partire dai campioni d'Italia dell’Inter: Sommer nell'ultima stagione ha deluso, con il 58,8% è soltanto 23° in serie A per percentuale di parate sui tiri affrontati. In pratica, ha incassato un gol ogni 2 conclusioni. Va in scadenza e saluta i nerazzurri, che tengono Pep Martinez con la volontà di affiancargli Ivan Provedel in uscita dalla Lazio, che a sua volta è intenzionata a puntare sul rientro dal Bournemouth del greco Mandas con Motta come vice.