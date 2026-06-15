Serie A, le porte sono girevoli: da Maignan a Carnesecchi, 7 club alle prese col nodo portiere

La porta è girevole... tra chi va, chi viene e almeno sette club di Serie A alle prese con il nodo portiere. A partire dai campioni d'Italia dell’Inter: Sommer nell'ultima stagione ha deluso, con il 58,8% è soltanto 23° in serie A per percentuale di parate sui tiri affrontati. In pratica, ha incassato un gol ogni 2 conclusioni. Va in scadenza e saluta i nerazzurri, che tengono Pep Martinez con la volontà di affiancargli Ivan Provedel in uscita dalla Lazio, che a sua volta è intenzionata a puntare sul rientro dal Bournemouth del greco Mandas con Motta come vice.
Prima la trattativa per Alisson e ora quella per Emiliano Martinez, confermano in casa Juventus la bocciatura di Michele Di Gregorio, troppo spesso indeciso. I bianconeri lo mettono sul mercato a un anno dalla scadenza del contratto.
Paradossale la situazione di Mike Maignan. Il francese si ritrova in un Milan senza Allegri e Tare, i due che lo avevano convinto prima a rimanere in rossonero rinunciando al Chelsea, poi a rinnovare fino al 2030. Senza un progetto chiaro è difficile che voglia fermarsi ancora a Milano, e il Chelsea, guarda caso, è ancora alla ricerca di un numero 1… i Blues hanno offerto 50 milioni alla Roma per Mile Svilar: offerta per ora rifiutata, ma i giallorossi per via degli accordi con la Uefa sulla sostenibilità devono fare cassa entro il 30 giugno.
Attenzione anche a Marco Carnesecchi, 2° in serie A per interventi decisivi, cioè per salvataggi su occasioni da gol chiarissime, dietro a Falcone e davanti a Svilar. Piace al Milan e soprattutto in Premier League, l'Atalanta non lo cede per meno di 40 milioni.
A Napoli Meret attraverso il suo agente chiede chiarezza: se Allegri non intenderà puntare su di lui, andrà via! Discorso analogo per Milinkovic-Savic se capisse di essere considerato una riserva. Il club azzurro, intanto, si è mosso per Matej Kovar, 26enne del Psv che si appresta a giocare i Mondiali da titolare con la Repubblica Ceca.