Serie A 2019/20: le date del mercato estivo ed invernale

16/05/2019

La Figc ha reso noto ufficialmente le date del calciomercato per la stagione 2019/2020. La sessione estiva prenderà il via il 1 luglio 2019 e le contrattazioni potranno essere ufficializzate entro il 2 settembre. Per quanto riguarda la sessione invernale, prenderà il via il 2 gennaio 2020 per concludersi il 31 gennaio dello stesso anno. Bocciata l'iniziativa della scorsa estate di far terminare la sessione estiva prima dell'inizio del campionato.