Mercato

Savona, il rinnovo con la Juve e l'addio: al Nottingham fatica

09 Ott 2025 - 13:00
© Getty Images

© Getty Images

Un rinnovo fino al 2030 che sembrava una promessa tra la Juventus e Nicolò Savona, giovane talento della Next Gen bianconera che ha salutato a sorpresa Torino a pochi giorni dalla fine del mercato. L'agente del giocatore, Michele Puglisi, ha parlato così del trasferimento in Premier League al Nottingham: "La Juve puntava molto su Nicolò, ma molto apertamente ci hanno detto che avrebbero valutato eventuali offerte. Negli ultimi giorni di mercato, quelli più intensi, si sono riaperti i dialoghi con il Nottingham e la trattativa è andata a buon fine".

L'avventura di Savona in Premier League è iniziata con il freno a mano tirato, complice un problema alla caviglia e il cambio di allenatore che ha coinvolto il Nottingham. Al momento, per il giovane italiano, l'ennesimo andato a cercare fortune all'estero, sono solo 3 le presenze ufficiali nel calcio inglese, due in campionato e una in Coppa di Lega.

01:46
MCH ARRIVO NICOLUSSI CAVIGLIA MCH

Nicolussi Caviglia, primo giorno alla Fiorentina: "Ce la metterò tutta"

01:58
DICH COMOLLI JUVENTUS DICH

Comolli: "Volevamo mantenere la spina dorsale della squadra e ci siamo riusciti"

04:03
DICH PRADE BILANCIO MERCATO DICH

Fiorentina, senti Pradè: "Per Comuzzo e Gosens ricevute offerte folli"

02:14
DICH GASPERINI SU MERCATO DICH

Gasperini sul mercato: "C'era la necessità di fare ancora qualche operazione"

01:58
02:03
MCH MUSAH ATALANTA MCH

Musah all'Atalanta: "Sensazioni bellissime"

07:45
07:12
09:14
05:50
04:46
01:33
MCH LAMPTEY FIORENTINA MCH

"Forza viola": prime immagini e prime parole di Tariq Lamptey

00:46
MCH ARRIVO OPENDA MCH

Juventus, anche Openda: il belga arriva al J-Medical per le visite

08:59
08:29
01:46
