Savona, il rinnovo con la Juve e l'addio: al Nottingham fatica

© Getty Images
Un rinnovo fino al 2030 che sembrava una promessa tra la Juventus e Nicolò Savona, giovane talento della Next Gen bianconera che ha salutato a sorpresa Torino a pochi giorni dalla fine del mercato. L'agente del giocatore, Michele Puglisi, ha parlato così del trasferimento in Premier League al Nottingham: "La Juve puntava molto su Nicolò, ma molto apertamente ci hanno detto che avrebbero valutato eventuali offerte. Negli ultimi giorni di mercato, quelli più intensi, si sono riaperti i dialoghi con il Nottingham e la trattativa è andata a buon fine".
L'avventura di Savona in Premier League è iniziata con il freno a mano tirato, complice un problema alla caviglia e il cambio di allenatore che ha coinvolto il Nottingham. Al momento, per il giovane italiano, l'ennesimo andato a cercare fortune all'estero, sono solo 3 le presenze ufficiali nel calcio inglese, due in campionato e una in Coppa di Lega.