Savona, il rinnovo con la Juve e l'addio: al Nottingham fatica

Un rinnovo fino al 2030 che sembrava una promessa tra la Juventus e Nicolò Savona, giovane talento della Next Gen bianconera che ha salutato a sorpresa Torino a pochi giorni dalla fine del mercato. L'agente del giocatore, Michele Puglisi, ha parlato così del trasferimento in Premier League al Nottingham: "La Juve puntava molto su Nicolò, ma molto apertamente ci hanno detto che avrebbero valutato eventuali offerte. Negli ultimi giorni di mercato, quelli più intensi, si sono riaperti i dialoghi con il Nottingham e la trattativa è andata a buon fine".