Sassuolo, Alessio Dionisi è il nuovo allenatore: ha firmato un biennale

Alessio Dionisi è il nuovo allenatore del Sassuolo e prende l'eredità di Roberto De Zerbi in neroverde. L'ex tecnico dell'Empoli, da cui si è separato in maniera tumultuosa dopo la promozione in Serie A conquistata sul campo, ha firmato un contratto biennale fino al giugno 2023. Dopo due stagioni in cadetteria a seguire la gavetta di inizio carriera tra Serie D e Serie C, Dionisi esordirà in panchina nel massimo campionato a 41 anni.