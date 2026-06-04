Sassuolo, ufficiale l'addio di Grosso: risolto il contratto

Fabio Grosso non è più l'allenatore del Sassuolo. Lo ha annunciato poco fa lo stesso club neroverde con una nota ufficiale: "Il Sassuolo Calcio comunica di aver raggiunto un accordo per la risoluzione consensuale del contratto di prestazione sportiva con l’allenatore della Prima Squadra Maschile Fabio Grosso e il suo staff - si legge -. La società desidera ringraziare il tecnico e il suo staff per la professionalità e il lavoro svolto durante le due stagioni in neroverde, e augura le migliori fortune professionali e personali per il prosieguo della carriera". Ad attendere Grosso adesso c'è la Fiorentina, pronta a ripartire dopo una stagione complicata.