Sassuolo, ufficiale il rinnovo di Muharemovic fino al 2031

Tramite un comunicato sul proprio sito ufficiale, il Sassuolo ha annunciato il rinnovo di Tarik Muharemovic fino al 2031. Queste le parole del difensore rilasciate ai canali del club: "Sono molto felice di aver prolungato il mio contratto qui a Sassuolo, la società che mi ha dato, sin dal primo giorno, grande fiducia. Voglio ringraziare la mia famiglia, il mio procuratore, la società per la dimostrazione di fiducia e tutta la squadra per il supporto”. Il difensore ha aggiunto: “Il mio obiettivo stagionale è quello di raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati a inizio stagione e personalmente di fare sempre meglio continuando a crescere come calciatore. Per me Sassuolo rappresenta casa. Qui ho fatto il passo più importante della mia carriera e ho vissuto i momenti più belli da giocatore a partire dalla vittoria del campionato di Serie B all’opportunità di giocare in Serie A".