Sassuolo, Carnevali: "Per Locatelli 40 milioni non bastano"

LE PAROLE

L'ad dei neroverdi a margine dell'evento di apertura del calciomercato: "La Juve è l'unica società italiana che lo sta valutando, per Berardi solo richieste dall'estero"

Giovanni Carnevali fa il punto sul mercato del Sassuolo e avvisa la Juventus: "Per Locatelli 40 milioni non bastano, non è uno scherzo - ha detto l'ad dei neroverdi a Tuttomercatoweb a margine dell'evento di apertura del calciomercato -. Le trattative che stiamo portando avanti sono su questi valori, che poi sono quelli di questo ragazzo, che l’Europeo sta facendo crescere. Colloqui con la Juve? Ci sono da qualche giorno, ci siamo incontrati la settimana scorsa con Cherubini. È l’unica società in Italia che sta valutando il ragazzo ed erano già interessati la scorsa stagione. Non sarà però un’operazione facile, perché c'è grande competizione: l’Arsenal è la società che è più avanti perché ci ha fatto l’unica proposta concreta arrivata sinora”. Al momento sembra invece lontana l'ipotesi Berardi-Milan: "Non ne abbiamo mai parlato. Ad oggi, anche per la situazione economica, le uniche richieste sono dall’estero". Getty Images

Carnevali ha spiegato che gli occhi sui gioielli del Sassuolo sono tanti, ma che al momento il club non ha fretta di vendere: "Siamo in una situazione in cui non c'è solo Berardi, o Locatelli. Abbiamo richieste per Raspadori, abbiamo Boga, abbiamo diverse richieste. Però vogliamo fare pochissime cessioni: abbiamo venduto Marlon e per il bilancio potremmo già essere a posto così. Ora vediamo, il momento caldo sta iniziando e già qui a Rimini potremmo avere opportunità...".

A proposito di Raspadori, il dirigente neroverde ha ammesso di averne parlato con l'Inter: "Con l’amico Beppe Marotta abbiamo parlato, ma è normale. È un giovane di prospettiva che non pensiamo di cedere. I rapporti con l’Inter sono ottimi, se riusciamo a far sì che i nostri giocatori restino in Italia ci fa piacere, perché così valorizziamo il nostro campionato, ma è inutile nascondere che le opportunità dall’estero sono diverse da quanto possono offrire in Italia".

Difficile dunque vederlo partire subito, così come Scamacca e Boga: "La volontà è di trattenerli perché sono ragazzi giovani e la politica del Sassuolo è di trattenere i giovani. Terremo fede al nostro pensiero che è far sì che restino con noi. Anche Boga credo che resterà con noi il prossimo anno".

Vedi anche Mercato Per Locatelli si scatena l'asta: Juve, ci sono anche Arsenal e Dortmund