Sassuolo, Carnevali: "Difficile lasciare un club così"

Dopo un solo anno di B, il Sassuolo ha riconquistato la Serie A. Un'impresa passata dai calciatori e dall'allenatore che Giovanni Carnevali è riuscito a trattenere per riportare i neroverdi dove meritano. Il dirigente, ormai da 13 anni a Reggio Emilia, non si vede altrove: "Come età sono già grande, non è diplomazia ma è la verità. Io faccio parte di una famiglia importante che mi permette di lavorare, quando ci saranno le richieste le valuterò, sapendo che spostarsi da una società come questa sarà difficile".