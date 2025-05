Sassuolo, Carnevali: "Berardi e Laurienté? Per essere competitivi non possono partire"

Il Sassuolo si prepara al ritorno in Serie A dopo una sola stagione in B. E della squadra che servirà per mantenere la massima serie ha parlato l'amministratore delegato Giovanni Carnevali: “Innesti? Ce ne vogliono, assolutamente sì. La Serie A è molto complicata, soprattutto per una neopromossa. Per cui dovremo fare attenzione, facendo della nostra forza la progettualità. Abbiamo sempre cercato di lavorare in questo modo“. Poi Carnevali ha parlato del futuro delle due stelle dei neroverdi, Berardi e Laurienté: "Restano? È presto per dirlo, quello che vogliamo fare è una squadra competitiva. Se vuoi fare una squadra per la Serie A, è chiaro che non devi rinunciare a due pedine importanti come loro“.