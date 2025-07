Sarri: "Blocco del mercato? Non lascio la Lazio in difficoltà"

"Quando ho saputo del blocco del mercato ho pensato che il presidente mi aveva fregato (ride, ndr). Ma ormai la decisione di tornare era presa. Lasciare per la difficoltà mi sembrava brutto nei confronti di squadra, società e tifosi. E' stata un'arrabbiatura di un'ora, poi ho pensato al futuro". Lo ha detto il tecnico della Lazio, Maurizio Sarri, durante la sua presentazione a Formello. "Ho letto che sono tornato per mancanza di alternative - ha aggiunto - Ma ho fatto trattative con 4 squadre di A, club arabi e sud americani. Io ho scelto la Lazio per il legame con l'ambiente. E' stata una soddisfazione tornare".