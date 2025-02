Santos, Neymar potrebbe rimanere anche la prossima stagione

Neymar potrebbe rimanere a lungo al Santos. Il calciatore brasiliano è tornato nella squadra che lo ha lanciato al grande pubblico nelle ultime settimane, tuttavia il rapporto potrebbe non terminare con la conclusione della stagione. A rivelarlo è il padre in un'intervista a TNT Sports BR: "Il nostro progetto non è solo di cinque mesi, anche se il contratto di mio figlio è di soli cinque mesi. Non siamo venuti qui per disputare solo cinque mesi, siamo venuti per dare l'opportunità al Santos di ristrutturarsi in questo periodo, per trovare alleati che possano aiutare il club a rialzarsi. E molte persone si sono fatte avanti".