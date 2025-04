Leroy Sané è ancora incerto su quale sarà il suo futuro e, nonostante il contratto con il Bayern Monaco è in scadenza il prossimo 30 giugno, non ha ancora novità sul rinnovo. Per qeusto motivo il calciatore tedesco potrebbe lasciare la Baviera direzione Turchia come riportato dal portale Fanatik secondo cui ci sarebbero stati diversi contatti fra l'entourage del giocatore e il Galatasaray.