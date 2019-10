Sampdoria-Ranieri, trovato l'accordo

IL RITORNO

Dal quasi fatto alla retromarcia sino alla fumata sempre più bianca, la trattativa che dovrebbe portare Claudio Ranieri sulla panchina della Sampdoria è vicina ad una conclusione positiva. Le parti hanno lavorato ad oltranza per raggiungere l'accordo, trovato nel pomeriggio dopo nuovi incontri e contatti. La cena di ieri sera aveva chiarito la situazione tecnica ma non del tutto quella economica, ora è tutto sistemato: si attende l'ufficialità.

Ranieri chiedeva un biennale da circa due milioni di euro a stagione e investimenti di un certo peso sul mercato di gennaio per colmare alcuni buchi della rosa ed arrivare alla salvezza con un margine di tranquillità, il club blucerchiato - dopo aver trovato la quadra anche sul bonus salvezza se la squadra non dovesse retrocedere in B - ha dato via libera alle richieste del tecnico che sostituisce Di Francesco in panchina.

Sfumano dunque le alternative che portavano a Iachini e De Biasi in caso di naufragio della trattativa con Ranieri.