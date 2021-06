Sampdoria, finalmente la fumata bianca: Quagliarella rinnova fino al 2022

MERCATO

Annunciato il nuovo accordo con l'attaccante napoletano: "Legend". L'attaccante: "Fiero e orgoglioso"

Finalmente è arrivata la fumata bianca: Fabio Quagliarella e la Sampdoria saranno ancora insieme per una stagione. Il presidente Massimo Ferrero e la società blucerchiata hanno infatti comunicato di aver rinnovato il contratto del 39enne attaccante napoletano. "Per la soddisfazione di tutti" Quagliarella "233 presenze e 99 reti con la nostra maglia, si è legato al club blucerchiato fino al 30 giugno 2022".

Per Quagliarella, il prossimo sarà il sesto anno consecutivo sotto la Lanterna con uno score super: nelle ultime cinque annate è sempre andato in doppia cifra col titolo di capocannoniere in serie A raggiunto con 26 reti nella stagione 2018-2019.

QUAGLIARELLA: "FIERO E ORGOGLIOSO"

"Fiero e orgoglioso di essere considerato una 'Legend' blucerchiata. Grazie al presidente, ai mister e ai compagni che mi hanno accompagnato fino a qui. E grazie ai tifosi che mi hanno sempre supportato. L'avventura continua...". Così su Instagram Fabio Quagliarella ha commentato l'annuncio del rinnovo di contratto con la Sampdoria fino al 30 giugno 2022.