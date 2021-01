SAMPDORIA: YOSHIDA RINNOVA FINO AL 2022

Sarà ufficializzato probabilmente la prossima settimana l'allungamento del contratto fino al 30 giugno 2022 del difensore giapponese della Sampdoria Maya Yoshida. Raggiunto l'accordo con il giocatore che era in scadenza a giugno e ha deciso anche di ridursi l'ingaggio per restare in maglia blucerchiata. Prelevato lo scorso mercato invernale dal Southampton dove aveva militate per sette stagioni: da quando è arrivato a Genova ha collezionato 14 presenze con la Sampdoria diventando anche titolare in questo campionato.