Sampdoria, scelto Semplici per la panchina

Sarà Leonardo Semplici il nuovo allenatore della Sampdoria, prenderà il posto di Andrea Sottil esonerato nella giornata di ieri e debutterà sabato al Ferraris contro lo Spezia, squadra che aveva guidato nella seconda parte del campionato di serie A nel 2023. Accordo raggiunto in queste ore a Milano e da domani sarà a Bogliasco per guidare il primo allenamento. Oggi infatti è stato ancora il collaboratore tecnico Alessio Aliboni a dirigere la seduta in vista del derby ligure contro lo Spezia. Per Semplici contratto fino a giugno con opzione per il 2026.