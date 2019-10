Sampdoria, Gattuso prende ancora tempo

La Sampdoria è ancora alla ricerca del suo sostituto. I blucerchiati vogliono Gennaro Gattuso, che però prende tempo. Dopo l'addio a Eusebio Di Francesco il sondaggio con l'ex del Milan nel weekend, ha dato fumata grigia. In giornata ci sarebbe stato un colloquio tra lo stesso Gattuso e il presidente Massimo Ferrero, che garantisce un biennale a cifre importanti. Non abbastanza, però, per togliere i dubbi all'allenatore, che vuole riflettere ancora.