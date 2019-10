Panchina Genoa: Pioli ha detto sì. Iachini per la Sampdoria

LE SCELTE

Stefano Pioli ha detto sì al Genoa e dopo la sosta per le nazionali tornerà a guidare una squadra di Serie A. L'ex tecnico di Fiorentina e Inter è stato accostato anche a Milan e Sampdoria, ma alla fine ha optato per la proposta del Grifone, rifiutando l'ipotesi Sampdoria. I blucerchiati stanno lavorando per la rescissione consensuale con Di Francesco dopo l'avvio shock in campionato: l'indiziato per prendere il suo posto è Iachini.

Pioli ha dato la sua priorità al club di Preziosi, declinando l'offerta della Sampdoria una volta intuito che il suo accostamento al Milan sarebbe rimasta solo un'ipotesi. Salvo clamorosi cambiamenti dell'ultima ora, Pioli prenderà il posto di Andreazzoli sulla panchina del Grifone già questa settimana.

Diverso il discorso per la Sampdoria di Ferrero. I blucerchiati stanno lavorando per trovare un'intesa con Di Francesco per la risoluzione consensuale del contratto, ma dopo il "no" di Pioli si stanno valutando diversi profili. Difficile arrivare a Gattuso, che tra le altre si è negato anche al Genoa; il profilo più plausibile è quello di Beppe Iachini che non ha voluto commentare l'ipotesi, ma che sarebbe nel mirino anche della Cremonese in Serie B.