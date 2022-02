Sampdoria, è arrivato Giovinco: subito le visite, poi la firma

E' iniziata attorno alle 9 la nuova avventura di Sebastin Giovinco in Serie A. La "Formica Atomica" si è presentata al Laboratorio Albaro di Genova per sostenere le visite mediche, preludio al suo passaggio alla Sampdoria. Se non ci saranno problemi, nel pomeriggio dovrebbe firmare il contratto sino a giugno e mettersi a disposizione di mister Giampaolo in vista del possibile esordio di domenica contro il Milan.