Sampdoria, Donati a un passo dalla panchina

L'allenatore ed ex centrocampista blucerchiato Massimo Donati è a un passo dalla panchina della Sampdoria, così come suggerito da Nathan Walker, braccio destro dell'investitore di Singapore Joseph Tey. Da quanto si apprende, per lui sarebbe già pronto un contratto biennale con ingaggio probabile attorno ai 120mila euro all'anno. Dopo settimane di stallo ha prevalso dunque la linea di Tey, mentre il presidente, Matteo Manfredi, avrebbe preferito puntare sulla coppia Attilio Lombardo e Angelo Gregucci. Non è escluso però che entrambi possano restare comunque nello staff di Donati così come il preparatore atletico Bertelli che era già nell'organico in questi ultimi mesi di campionato. Donati nella stagione 2003-2004 della Serie A giocò con la maglia della Sampdoria collezionando 19 presenze.