Defrel è sempre più vicino al ritorno alla Sampdoria. L'ufficialità potrebbe arrivare lunedì, quando è previsto l'incontro tra l'agente del giocatore e il club blucerchiato per definire i termini del contratto e i bonus. Arriverà in prestito oneroso con obbligo di riscatto, per un'operazione da 12 milioni di euro.