Sampdoria, arriva l'attaccante Abiuso dal Modena

In casa Sampdoria è ufficiale l'arrivo dell'attaccante Fabio Abiuso, è l'ottavo innesto in questo mercato invernale. Classe 2003, è stato prelevato in prestito con diritto di riscatto a 1,5 milioni. In questa stagione con la maglia del Modena 16 presenze e due reti. In Emilia invece si trasferirà il difensore Stipe Vulikic che la Samp aveva prelevato in estate dal Perugia: la formula è il prestito la Samp si è riservata un diritto di controriscatto. Antonio Barreca, vicinissimo a diventare un nuovo giocatore del Sudtirol, sarà probabilmente un prestito. Mentre saluta anche Estanis Pedrola: lascia i blucerchiati e approda al Bologna in prestito oneroso con diritto di riscatto ma la Sampdoria non perde comunque il controllo del giocatore. Per lo spagnolo oggi visite mediche con la squadra rossoblu