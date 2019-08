Mai come in questo momento pare vicina la cessione della Sampdoria alla cordata capitanata da Gianluca Vialli. Il presidente e propreitario del Club, Massimo Ferrero, si sarebbe convinto ad accettare la proposta di acquisto (si parla di una cifra vicina ai 100 milioni di euro) e nelle prossime ore un comunicato congiunto dovrebbe annunciare l'avvio della trattativa che dovrebbe poi portare al closing in tempi brevi, già entro la fine del mese.